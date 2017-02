16 février, Jour de l’agriculture canadienne

Jeudi sera le Jour de l’agriculture canadienne. Il s’agit d’une première, la décision concernant la journée thématique ayant été prise l’an dernier lors du Sommet sur la confiance du public.

Les responsables de l’événement, Soin de ferme et alimentation Canada , veulent faire de cette journée une » célébration se voulant l’occasion de mettre en évidence les liens entre les Canadiens, nos aliments et les personnes qui les produisent ».

Différents événements auront lieu au niveau national pour souligner la journée. À Ottawa, L’agriculture, plus que jamais présente « L’avenir de l’agriculture est prometteur ». Diffusé en direct, l’événement réunit dans une discussion informelle des jeunes, des producteurs et le PDG de McDonald’s Canada, John Betts. Zenia Tata, directrice générale du développement mondial pour le compte d’XPRIZE, présentera le portrait de l’avenir de l’alimentation à l’échelle mondiale. Une dernière conférence aura pour thème « Comment préserver le dynamisme de l’agriculture pour la prochaine génération? ».

Le mot clic #JourAgCansera égalment utilisé sur Facebook et Twitter.

L’Agriculture plus que jamais a de plus recensé dix raisons de souligner la journée du 16 février.

Crystal Mackay, PDG de Soin de ferme et alimentation Canada, rappelait l’an dernier que dans les années 30, plus de 90% des Canadiens entretenaient un lien avec l’agriculture. De nos jours, c’est moins de 3%, selon les données de recensement de Statistique Canada.

« Chaque maillon de la chaîne de production alimentaire (de la ferme à l’épicerie et au restaurant) joue un rôle essentiel dans l’acheminement des aliments jusqu’à votre table tous les jours, ajoute Mme Mackay, dont l’organisme a organisé le sommet. Le Jour de l’agriculture canadienne nous donne l’occasion de nous engager, de fêter et de participer à la conversation à propos de l’alimentation et de l’agriculture.»

