Agenda agricole du 29 janvier au 4 février

Différentes dates en janvier et février

Journées d’information des producteurs de lait

Lieux :

-30 janvier, Verchères

-31 janvier, Acton Vale)

-1er février, Saint-Robert

Au menu : Bilan de l’année laitière 2015-2016, information sur l’entente producteurs-transformateurs P10, discussions portant sur les importations de fromage et sur les mesures à mettre en place pour la production du quota, etc.

Information : 450 454-5115, poste 6227

2 février

Conférence équipe Lafrance

Lieu : Vignoble Château Fontaine, Saint-Hyacinthe

Au menu : Diverses conférences sur l’efficacité financière en production laitière.

Information : cliquez ici.

2 février

Journée INPACQ horticole biologique

Lieu : Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Menu : Divers sujets seront abordés: l’irrigation raisonnée, tirer profit de la flore microbienne bénéfique, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4407

3 février

Journée INPACQ commercialisation des petits fruits en émergence

Lieu : Drummondville

Menu : Divers sujets seront abordés: la commercialisation, les défis et perspectives des cultures, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4407

3 février

Conférence: Ce que le consommateur veut, dieu le veut?

Lieu : Saint-Anselme

Au menu : Conférence d’Isabelle Charron, présidente du Groupe Agéco

Information : 418 885-4517

Diverses dates

Formations dix commandements en commercialisation des grains

Organisateur : Grainwiz

Lieux et dates:

-7-8 février Rive-Nord

-15-16 février Montérégie Est

-17 au 28 février Région de Granby

-21-22 février: Mauricie

-23-24 février: Montérégie Ouest

-14-15 mars: Bas Saint-Laurent

-28-29 mars : Abitibi

Information : 418 809-8904 ou [email protected]

8 février

Le Rendez-vous végétal

Lieu : Étoile Banque Nationale, Quartier Dix30, Brossard

Au menu : Diverses conférences sur les coûts de l’érosion des sols, les espacements de rangs dans le maïs, l’agriculture de précision, les pesticides et les OGM, etc.

Information : 450 799-0968 ou [email protected]

Formation continue en agriculture

Organisateur : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc. Consultez l’horaire des cours en cliquant ici.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

