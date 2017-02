Agenda agricole du 12 au 18 février

Diverses dates

Formations dix commandements en commercialisation des grains

Organisateur : Grainwiz

Lieux et dates:

-15-16 février Montérégie Est

-17 au 28 février Région de Granby

-21-22 février: Mauricie

-23-24 février: Montérégie Ouest

-14-15 mars: Bas Saint-Laurent

-28-29 mars : Abitibi

Information : 418 809-8904 ou info@grainwiz.com

14 février

Soirée techno porc

Lieu : Drummondville

Au menu : Diverses conférences sur les risques d’accidents en production porcine, la santé respiratoire, etc.

Information : 1 866 889-0088

15 février

Journée de formation foin de commerce

Organisateur : Conseil québécois des plantes fourragères

Lieu : Sherbrooke

Au menu : Diverses conférences sur la qualité du foin, la fauche et le conditionnement, le fanage, etc.

Information : info@cqpf.ca

15 février

Salon de l’établissement en agriculture

Lieu : Centre Caztel, Sainte-Marie

Au menu : une trentaine d’exposants, des conférenciers ainsi qu’un panel d’entrepreneurs sur le thème de l’établissement en agriculture.

Information : 418 386-8116 ou DRCA@mapaq.gouv.qc.ca

16 février

Jour de l’agriculture canadienne

Lieux : Des activités ont lieu un peu partout au pays.

Au menu : Au Québec, au magasin Bernard Breton de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, un buffet mettant en vedette les produits locaux sera offert. À Ottawa, plusieurs activités sont prévues : notamment une conférence de Zenia Tata, directrice générale du développement mondial et de l’expansion internationale à la société XPRIZE.

Information : Pour la liste complète des activités, cliquez ici

17 février

Journée INPACQ ovins

Lieu : Princeville

Menu : Divers sujets seront abordés: la conservation des fourrages, l’efficacité du travail, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4407

22 et 23 février

Consultations publiques sur le Plan de développement de la zone agricole (MRC Nicolet-Yamaska)

Lieux : 22 février à Sainte-Eulalie et 23 février à Baie-du-Febvre

Au menu : Échanges sur les enjeux agricoles de la région, tels que la main-d’oeuvre, la mise en marché de proximité, la relève agricole, la cohabitation en zone agricole, etc.

Information : 819-519-2997, poste 2246 ou mh.lariviere@mrcny.qc.ca

23 février

Colloque sur les grandes cultures

Lieu : Centrexpo Cogéco, Drummondville

Au menu : Diverses conférences sur les rotations, les cultures de couvertures, le blé d’automne, etc.

Information : 1 888 535-2537

Formation continue en agriculture

Organisateur : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc. Consultez l’horaire des cours en cliquant ici.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: marie-claude.poulin@lebulletin.com

