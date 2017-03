Agenda agricole du 12 au 18 mars

14 et 29 mars

Journées de prévention à la ferme

Lieux : 14 mars à Saint-Valérien-de-Milton et 29 mars à Saint-Rémi.

Au menu : : La journée à Saint-Valérien traitera du travail sécuritaire dans les espaces clos, tandis que celle à Saint-Rémi portera sur le travail sécuritaire dans les enclos.

Information : 450 774-9154, poste 5224 ou [email protected]

15 et 16 mars

Congrès cidres, vins et alcools d’ici

Lieu : Boucherville

Au menu : Diverses conférences tournant autour de la production et de la commercialisation des cidres, des vins et des alcools.

Information : 450 349-1521, poste 209 ou [email protected]

16 mars

Le Rendez-vous emploi Lotbinière

Lieu : Saint-Apollinaire

Au menu : Une trentaine d’entreprises et d’organisations seront présentes pour offrir des emplois dans différents secteurs d’activités : manufacturier, services, alimentation, agricole, etc.

Information : 418 728-3330, poste 226 ou [email protected]

21 mars

Forum Financement agricole Canada

Lieu : Drummondville

Au menu : Trois conférenciers d’envergure, soit Serge Bouchard, anthropologue, Mike Bossy, champion de hockey, et Dr Georges, psychologue du stress.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

Diverses dates

Formations dix commandements en commercialisation des grains

Organisateur : Grainwiz

Lieux et dates:

-14-15 mars: Bas Saint-Laurent

-28-29 mars : Abitibi

Information : 418 809-8904 ou [email protected]

Formation continue en agriculture

Organisateur : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc. Consultez l’horaire des cours en cliquant ici.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]

