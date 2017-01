Agenda agricole du 22 au 28 janvier

24 janvier

Symposium laitier – Journées agroalimentaires des Laurentides 2017

Lieu : Saint-Eustache

Au menu : Diverses conférences sur les génisses, les défis de la cogestion, le transfert de ferme, etc.

Information :1 888 535-2537

26 au 28 janvier

Salon industrie et machinerie agricole de Québec 2016

Lieu : Centre de foires, Pavillon de la jeunesse, Québec

Au menu : Quelque 1650 kiosques à visiter!

Information : 418 691-7110, poste 2311

27 janvier

Colloque boeuf

Lieu : Sainte-Marie

Au menu : Diverses conférences sur les performances au pâturage, le statut parasitaire du troupeau, la salmonella Dublin, etc.

Information : 418 386-8116

Différentes dates en janvier et février

Journées d’information des producteurs de lait

Lieux :

-23 janvier, Saint-Césaire

-24 janvier, Saint-Ignace-de-Stanbridge

-30 janvier, Verchères

-31 janvier, Acton Vale

-1er février, Saint-Robert

Au menu : Bilan de l’année laitière 2015-2016, information sur l’entente producteurs-transformateurs P10, discussions portant sur les importations de fromage et sur les mesures à mettre en place pour la production du quota, etc.

Information : 450 454-5115, poste 6227

Formation continue en agriculture

Organisateur : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc. Consultez l’horaire des cours en cliquant ici.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]

Autres articles