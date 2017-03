Agenda agricole du 26 mars au 1er avril

28 mars

Journée d’innovation sur l’agriculture de précision

Lieu : Alma

Au menu : Diverses conférences sur l’utilisation des imageries satellites, la technologie d’autoguidage en grandes cultures, la géométrique, l’utilisation des GPS, etc.

Information : 418 542-0307, poste 7455 ou [email protected]

28 et 29 mars

Formations dix commandements en commercialisation des grains

Organisateur : Grainwiz

Lieu: Abitibi

Information : 418 809-8904 ou [email protected]

29 mars

Rendez-vous laitier AQINAC

Lieu : Drummondville

Au menu : Diverses conférences portant autour de la production en plus de kiosques d’intervenants du milieu.

Information : 450 799-2445 ou [email protected]

30 mars

Rendez-vous annuel du Réseau de la santé Montérégie

Lieu : Drummondville

Au menu : Diverses conférences sur le SRRP, la vaccination, etc.

Information : 450 513-3791 ou [email protected]

31 mars

Cabane à sucre et conférences

Organisateur : Association professionnelle en nutrition des cultures

Lieu : Cabane à sucre Claude Benoît, Saint-Hyacinthe

Au menu : Observatoire sur le coût des intrants, assemblée générale extraordinaire, etc.

Information : [email protected]

4 avril

Webinaires « Améliorer la gestion de son vignoble, c’est payant! »

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont l’implantation d’un vignoble, la protection hivernale, gestion du chantier de vendanges, etc.

Information : 1 888 535-2537

4 avril

Perspectives agroalimentaires 2017

Lieu : Drummondville

Au menu : Conférences sur les perspectives économiques mondiales et canadiennes, sur la politique agroalimentaire, le parcours de McDonald’s Canada concernât l’approvisionnement en boeuf certifié durable, etc.

Lieu : 1 888 535-2537 ou [email protected]

5 et 6 avril

5e édition annuelle de l’XPO laitière canadienne

Lieu : Stratford Rotary Complex, Stratford, Ontario

Au menu : 350 entreprises du secteur laitier en provenance de 30 pays seront présentes, notamment quatre des principaux fabricants de robots de traite (Lely, BouMatic, GEA et DeLaval) exposeront côte à côte les nouveautés en matière de robotique. Le centre de formation en génomique et la vente de génisses 4-H, qui seront en opération pendant les deux jours, sont parmi les nouveautés également.

Information :info @ dairyxpo.ca ou 519 838 – 0117

Formation continue en agriculture

Organisateur : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc. Consultez l’horaire des cours en cliquant ici.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]

Autres articles