Agenda agricole du 5 au 11 mars

À partir du 7 mars

Six webinaires « Améliorer la gestion de son vignoble, c’est payant! »

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont l’implantation d’un vignoble, la protection hivernale, gestion du chantier de vendanges, etc.

Information : 1 888 535-2537

8 et 9 mars

Journées filière de l’Industrie du boeuf du Québec

Lieu : Drummondville

Au menu : Diverses conférences et tables rondes sur les défis de la relève, la place des abattoirs dans la relance de la production bovine, etc.

Information : 438 495-4994 ou [email protected]

9 mars

Journée INPACQ veau de grain

Lieu : Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Menu : Divers sujets seront abordés: la biosécurité, les maladies respiratoires, etc.

Information : 819 293-8501, poste 4407

Diverses dates

Formations dix commandements en commercialisation des grains

Organisateur : Grainwiz

Lieux et dates:

-14-15 mars: Bas Saint-Laurent

-28-29 mars : Abitibi

Information : 418 809-8904 ou [email protected]

Formation continue en agriculture

Organisateur : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc. Consultez l’horaire des cours en cliquant ici.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]

