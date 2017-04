Agenda agricole du 9 au 15 avril

11 avril

Panel d’échange avec quatre producteurs sur la gestion des sols

Lieu : Webinaire diffusé du 12h à 13h

Au menu : Quatre producteurs agricoles partagent leurs expériences sur l’amélioration de la qualité de leurs sols grâce à l’intégration de bonnes pratiques en gestion des sols, des cultures et de la phytoprotection.

Information : 1 888 535-2537

11 avril

Clinique de travail réduit du sol et analyse de groupe en grandes cultures

Organisateur : Groupe ProConseil

Au menu : Atelier sur le travail réduit du sol et la gestion des engrais organiques et couverts végétaux, six machines en exposition (déchaumeuse Lemken Heliodor, déchaumeuse Case 875, déchaumeuse Vaderstad Carrier, machine de travail vertical du sol Sunflower 6630. machine de travail vertical du sol Salford 4200), etc.

Information : [email protected]

12 avril

Journée de formation en GRH pour les entreprises agricoles actives en gestion du personnel

Organisateur : Momentum Agricole inc.

Lieu : Saint-Nicolas (Lévis)

Au menu : Journée pour ceux qui dirigent du personnel, l’objectif est de permettre à ces personnes d’adopter de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines.

Information : 418 929-8786 ou [email protected]

13 avril

Détection de problèmes par l’observation en production porcine

Lieu : en ligne le 13 avril de 14 h à 21 h et le 4 mai de 11 h à 13 h.

Au menu : Formation pour les gestionnaires, superviseurs, gérants, chefs d’équipe et ouvriers expérimentés en production porcine dont le but est d’améliorer la productivité et la rentabilité des entreprises.

Information : 450-679-0540, poste 8972 ou [email protected]

Formation continue en agriculture

Organisateur : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc. Consultez l’horaire des cours en cliquant ici.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]

Autres articles