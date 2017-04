De l’espoir pour les semaine à venir

Le printemps 2017 semble se pointer timidement le bout du nez. Mais après le pluie du début du mois, la suite pourrait être bien meilleure avec un retour de la chaleur et du beau temps.

C’est ce que prévoient deux organismes météo. Sur le site Accuwather, le blogueur de la météo canadienne a combiné les modèles de prévisions européens et européens pour obtenir une estimation de la météo du mois d’avril. Dès la semaine du 10 avril, le temps doux s’installera, suivi d’un temps plus sec dans la semaine suivante. Le mois devrait se terminer par contre avec un mercure plus froid.

Environnement Canada anticipe pour sa part un printemps (avril-mai-juin) plus chaud que la normale au Québec de l’ordre de 40% à 50% pour le sud-ouest de la province. La partie nord-est connaîtrait par contre des températures près des normales.

