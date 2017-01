Des nouveautés pour les producteurs de porcs

Le Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe a présenté quelques innovations dignes d’intérêt pour les producteurs de porcs. Il s’agit principalement d’amélioration de produits déjà connus du secteur.

Gestal

Personne rencontrée : Martin Noël, directeur technique

Produits : Gestal Quattro, application mobile et station de détection des chaleurs pour truies en groupe

Gestal travaille à la phase finale de son prochain produit : le Gestal Quattro. Même s’il est toujours en tests, l’entreprise beauceronne l’a présenté aux visiteurs du Salon. Il s’agit d’un alimenteur pour truies en lactation qui, comme les précédentes versions, permet de nourrir les truies et de connaître et contrôler leur consommation avec précision. Le produit innove en permettant de contrôler les équipements de confort des porcelets, comme les lampes chauffantes, les tapis chauffants et les niches chauffantes.

Autre particularité : le Gestal Quattro n’a plus d’écran tactile puisque Gestal vient de lancer une application mobile. Dorénavant, le producteur a accès à ses unités d’alimentation peu importe où il se trouve. L’application mobile fonctionne avec toutes les générations de Gestal, même le tout premier modèle qui ne possédait pas d’écran. L’application mobile permet de gérer l’inventaire des porcelets et fonctionnera avec les principaux logiciels porcins connus. Tout ce que le producteur fait sur son ordinateur, il pourra aussi le faire sur son téléphone. L’application n’est disponible que sur Android. Toute l’application fonctionne avec des pictogrammes pour la rendre accessible à tous les marchés où est vendu les produits Gestal. Il est aussi possible de fixer son téléphone sur un bâton de lecture des truies en groupe. Lorsqu’il détecte la truie à identifier, le téléphone vibre et sonne. Le bâton vibre au même moment. Le Gestal Quattro sera officiellement lancé en juin, lors du World Pork Expo.

Gestal offre aussi une station de détection des chaleurs pour truies en groupe. « Ce n’est pas nouveau sur le marché, mais on en a une nous aussi », dit Martin Noël.

Ro-Main

Personne rencontré : Francis Pouliot, chef de produit

Produit : PigWatch 2016

Dans la dernière année, Ro-Main a travaillé l’algorithme et l’interface du PigWatch, l’équipement qui permet de détecter les chaleurs des truies. Il permet maintenant d’utiliser encore moins de doses de semence : 1,3 doses par gestation, comparativement à 1,8 avec la version précédente et 2,3 à 2,4 sans PigWatch. Selon Francis Pouliot, le retour sur l’investissement du PigWatch 2016 est de moins de deux ans. Depuis l’an dernier, Ro-Main est aussi propriétaire des droits intellectuels du PigWatch. Ro-Main prépare des innovations, mais «il est trop tôt pour en parler», dit Francis Pouliot.

IEL technologies agricoles

Personne rencontrée : Gérald Madore

Produit : Porte en Panel Tim

Introduit il y a quelques années, les panneaux verts renforcés à l’intérieur servent maintenant à la fabrication de portes utilisées pour les divisions de chambres. Le produit ne rouille pas, se lave bien et s’altère difficilement.

