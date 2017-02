Il faut établir une procédure avant d’entrer dans une préfosse

« Entrer dans un espace clos, ça ne s’improvise pas », explique l’ingénieur et agronome François Granger, conseiller en prévention-inspection. Il a fait une présentation, avec son collègue inspecteur Daniel Lemieux, lors de la Soirée Techni Porc présentée les 14 et 15 février à Drummondville et Sainte-Marie.

Voici les points à souligner concernant l’entrée de personnes dans les espaces clos, comme les préposes à lisier.

Requiert une procédure écrite établie par une personne qualifiée et qui comprend notamment, avant l’entrée :

L’identification des risques à éliminer ou à contrôler

Les méthodes de travail sécuritaires et les mesures de prévention, telles: a) la préparation de l’espace, la ventilation, la détection de gaz; b) les équipements requis; et c) la surveillance et les mesures d’urgence

La formation et l’entraînement

Un plan des installations pourrait être prévu en cas d’urgence

Également avant l’entrée, la procédure devrait notamment inclure :

L’enlèvement du lisier dans le système et le nettoyage: prévoir une ventilation efficace des locaux durant cette opération

L’obturation de tous les conduits d’arrivée ou de retour de lisier et leur cadenassage

L’arrêt des équipements présents dans l’espace clos, l’isolement des sources d’énergie et leur cadenassage

La ventilation d’assainissement de l’espace clos

Les mesures des concentrations des gaz (pompe et sonde)

Durant l’entrée, la procédure devrait notamment inclure :

La ventilation en continue pour maintenir les concentrations de gaz en deçà des valeurs permises

Les mesures des concentrations des gaz identifiés

Le port d’un harnais de sécurité relié à un treuil enrouleur-dérouleur monté sur une potence ou un trépied et conçu pour le travail en espace clos (seule mesure de sauvetage efficace)

Un surveillant du travailleur entrant : il doit être prêt à remonter le travailleur et à déclencher les autres mesures d’urgences

Si le sujet vous intéresse: mettez cet événement à votre agenda:

Journée de prévention : travail sécuritaire dans les espaces clos

Mardi, 14 mars 2017

9 h 30 à 15 h 15

Érablière Le fou du bois (880, chemin St-Dominique, Saint-Valérien-de-Milton)

Les conférences porteront sur les dangers entourant les préfosses, le contrôle des énergies et les risques pour la santé liés aux gaz présents dans les espaces clos. La sensibilisation au travail en espaces clos dans le secteur agricole sera également abordé. L’inscription est obligatoire avant le 10 mars auprès de Mylène Guindon au 450 774-9154, poste 5224, ou à [email protected] Un montant de 25 $, payable sur place, est demandé pour le repas du dîner.

