La grande vedette du SIMA de Paris

J’ai sillonné pendant trois jours les sept pavillons du SIMA de Paris. J’ai eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec plusieurs personnes du Québec et d’ailleurs. L’innovation qui a sans contredit attiré le plus d’attention et les plus grandes foules est le tracteur Autonomus Magnum de Case IH.

Chaque jour, des milliers de personnes circulaient devant ce tracteur, sans cabine. Il a une silhouette digne d’une Ferrari. Il était la vedette des selfies (egoportraits). J’ai eu l’occasion de rencontrer Hervé Rébi, responsable des communications chez Case IH. Il m’a expliqué en quelques mots ce qui est important de savoir sur cette innovation.

