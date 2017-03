La Laiterie Chagnon vendue

Un pan de l’histoire se tourne aujourd’hui avec l’annonce de la vente de la Laiterie Chagnon, exploitée depuis 62 ans par la famille du même nom. Denis Chagnon, propriétaire et président, a annoncé qu’il cédait l’entreprise de Waterloo à deux sociétés associées pour l’occasion, Lait Kaiser et Cult Yogourt.

M.Chagnon a remercié sa clientèle et a expliqué comment il s’y était pris pour faire son choix concernant les nouveaux propriétaires « Je voulais vendre à des entrepreneurs locaux qui pourraient faire grandir Chagnon et créer de nouveaux produits laitiers, et je sais que notre patrimoine sera préservé grâce aux valeurs de Lait Kaiser et de Cult Yogourt ».

La Laiterie Chagnon est bien connue pour sa crème glacée mais elle produit et vend également du lait, du beurre et d’autres produits laitiers. Selon le communiqué de presse, cette transaction devrait contribuer « à optimiser la fabrication des produits laitiers québécois novateurs de Lait Kaiser et de Cult Yogourt ».

Lait Kaiser produit et distribue la marque Vita Lait, qui offre des produits laitiers sans OGM. La société est gérée par Nathan Kaiser, issu d’une famille de producteur agricole. La ferme familiale produit plus d’un million et demi de litres de lait par année qui est ensuite vendu sous la marque Vita Lait. « Nous sommes déterminés à innover dans l’industrie laitière canadienne avec des produits laitiers de première qualité. Cette acquisition nous donne accès à une crémerie polyvalente de 2 700 mètres carrés qui a déjà son itinéraire de livraison unique et qui nous permettra d’évoluer afin de devenir une marque de lait de premier plan en Amérique du Nord », a déclaré Nathan Kaiser.

Cult Yogourt fabrique quant à elle du yogourt grec, du kéfir à boire et du lait entier à 5 % de matières grasses provenant d’une seule ferme Jersey. La fondatrice Éloïse Grondin-Bouchard a souligné le savoir-faire de la Laiterie Chagnon. Le président de Cult Yogourt, Adam Coape-Arnold, a pour sa part mis l’accent sur la nouvelle équipe formée avec Lait Kaiser et leur ligne de produits novateurs.

La Laiterie Chagnon transforme plus de 4 millions de litres de lait en lait frais, beurre barraté, crème glacée et autres produits laitiers. Elle compte sur un circuit de plus de 20 fermes, en plus de transporter plus de 10 millions de litres de lait chaque année.

