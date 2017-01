Le guide du RGCQ 2.0 est lancé!

Choisir les cultivars les plus adaptés à votre ferme n’a jamais été aussi facile, grâce au nouveau guide interactif du Réseau Grandes Cultures du Québec (RGCQ), dorénavant disponible à partir d’une tablette ou d’un ordinateur. Cet outil va révolutionner la consultation des données. En quelques clics, il est maintenant possible de personnaliser les tableaux, trier les données et même créer une liste de favoris.« Il fallait moderniser la version papier de ce guide, le rendre accessible et performant pour l’agriculteur », explique Yvon Thérien, éditeur et rédacteur en chef du Bulletin des agriculteurs et concepteur de ce projet numérique.

www.guideRGCQ.com

Né en 2003, le Réseau Grandes Cultures du Québec publie chaque année un guide statique en version papier ou en PDF d’essais « neutre » d’hybrides de maïs-grain, de soya (oléoprotéagineux) et de céréales sous l’égide du Centre de recherches sur les grains (CEROM). « Il y a un protocole de recherche et un comité de révision pour chaque espèce », dit Gilles Tremblay, agronome et chercheur en régie des cultures au CEROM, pour expliquer l’objectivité des résultats. Toutefois, le format publié ne permettait jusqu’à maintenant aucune interaction avec l’utilisateur.

Chaque année, quelque 350 cultivars de soya et 300 hybrides de maïs, sans compter les céréales, sont plantés et évalués sur un nombre oscillant entre 3000 et 4000 parcelles réparties dans quatre zones de la province.

« Cette nouvelle plateforme va rendre le guide beaucoup plus pertinent pour les producteurs », dit Georges Chaussé, directeur principal semences à La Coop fédérée et président de l’Association des marchands de semences (AMS). Cette dernière regroupe 27 semenciers qui ont injecté 700 000 $ (2014) pour réaliser ces tests au Québec.

Facile d’utilisation

Le guide numérique est très facile d’utilisation et permet au producteur de persoennaliser l’information, selon ses besoins. En quelques clics vous pouvez établir votre liste de favoris de cultivars de soya selon, par exemple, les zones d’unité thermiques comprises entre 2250 et 2750 UT et si vous désirez une variété résistante au glyphosate ou conventionnelle. Il est ensuite possible d’obtenir une liste de cultivars, leur maturité, leurs rendements moyens des trois dernières années ainsi qu’une liste des distributeurs.

D’autres détails sont disponibles sur le clic d’une souris ou au bout du doigt, tels que la taille du plant, la sensibilité à la verse, le nombre de grains/kg, le taux de protéines, d’huile, ou encore la résistance à la sclérotiniose. Il est aussi possible de faire des tris multiples pour comparer par exemple des cultivars et leur résistance à cette maladie d’un site à l’autre ou en choisissant des stations d’essais situées près de votre entreprise.

Les producteurs peuvent déjà se servir de cette nouvelle plateforme et sélectionner leurs cultivars de soya pour la saison 2017. Le guide interactif maïs-grain et céréales sera offert à l’automne 2017.

Cliquez ici pour accéder un nouveau Guide interactif RGCQ

