L’édition de janvier du Bulletin est prête!

Stephen Borland de la ferme Rapid Bay à Ormstown, en Montérégie, maîtrise l’art d’élever de belles vaches. Même s’il n’a pas grandi sur une ferme laitière, sa génétique de race Jersey est vendue dans 25 pays à travers le monde. Il cumule les distinctions et les titres, dont celui de Maître Éleveur à l’Exposition Royale de Toronto.

Choisir les cultivars les plus adaptés à votre ferme n’a jamais été aussi facile grâce au nouveau guide interactif du Réseau Grandes Cultures du Québec (RGCQ), dorénavant disponible à partir d’une tablette ou d’un ordinateur. Place au guide du RGCQ 2.0! Vous pouvez y accéder en cliquant ici.

Les coopératives d’utilisation de machineries agricoles (CUMA) permettent d’accéder à de la machinerie et à de la technologie dernier cri, à bon prix. Transparence et plaisir sont toutefois les secrets du bon fonctionnement d’un tel regroupement!

La Laiterie Chalifoux en Montérégie a fait le choix de transformer et de distribuer des produits laitiers sans OGM. Des producteurs laitiers comme Josiane Clermont et Pierre-Olivier Plasse de la ferme Berlo ont adhéré au projet, et ce, malgré les nombreuses contraintes.

Pour bien des supermarchés et des chaînes de restauration rapide, la sécurité alimentaire n’est plus une option, mais une obligation. Vegpro, qui compte plusieurs clients américains, est devenu au fil des ans un véritable leader en assurance qualité.

