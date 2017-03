Magasiner sa culture de couverture personnalisée

Devant l’engouement des cultures de couvertures, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a développé un outil web regroupant plusieurs critères pour aider les producteurs à faire un choix éclairé et personnalisé.

Les avantages des cultures de couverture sont en effet nombreux dans le cadre d’une agriculture durable : capacité à réprimer les nématodes, les mauvaises herbes et d’autres organismes nuisibles, à améliorer l’ameublissement du sol et à optimiser le cycle des nutriments. En s’appuyant sur un outil de même genre développé aux États-Unis, AAC a consulté de nombreux experts de l’est du pays et a puisé dans ses donnés pour monter l’Instrument de décision pour culture-couverture, un outil bilingue s’adressant aux producteurs. Bien qu’il ait été conçu pour les productions de légumes, il s’applique aussi aux grandes cultures.

Comme l’indique AAC, l’outil « est une page Web interactive qui permet à l’utilisateur d’entrer des renseignements spécifiques, notamment au sujet de la texture du sol, du drainage, des dates d’ensemencement et des objectifs associés à la plantation d’une culture de couverture (par exemple, protection contre l’érosion, biofumigation, lutte contre les mauvaises herbes, etc.), afin d’obtenir une liste de classement des cultures de couverture recommandées adaptées à leur comté ».

Chaque culture de couverture est accompagnée d’une fiche d’information détaillée sur les caractéristiques agronomiques, les pratiques de gestion, les avantages potentiels et les limites.

L’outil Web d’aide à la décision recommande des options de cultures de couverture en fonction des objectifs et des paramètres choisis par l’utilisateur. Il y a environ 30 espèces de cultures de couverture (culture individuelle ou combinaison) identifiées comme des espèces appropriées à la culture dans les provinces de l’Est du Canada. L’outil utilise la probabilité de périodes sans gel pour établir des dates fiables de plantation pour chaque culture de couverture. Les périodes d’ensemencement sont établies en fonction de la température, de l’humidité et des possibilités de semis en sol gelé appropriées pour obtenir une croissance normale de la culture de couverture.

Critères de sélection

Sources d’azote légumineux Captage, stockage et relargage d’azote Développement de la matière organique Diminution du compactage du sol Lutte contre l’érosion par l’eau Lutte contre l’érosion par vent Lutte contre les mauvaises herbes Survie à l’hiver (hardiesse) Mortalité hivernale Levée et croissance rapides Résidus tenaces Décomposition rapide des résidus Biofumigant potentiel Récolte du fourrage Valeur des grains et des semences En intercalaire avec une culture lucrative

Source: AAC

