Mon nouveau tracteur va-t-il durer aussi longtemps que mon précédent?

Les machineries, équipements, tracteurs et autres actifs agricoles ont évolué de manière importante au cours des dernières années. Nouvelles technologies, ajout d’appareils de précision, automatisation de certaines fonctions et accroissement de la taille et de la performance des équipements. Mais qu’en est-il de leur durée de vie utile?

Le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA) qui produit une multitude d’informations techniques et économiques dans plusieurs secteurs a demandé au Groupe AGÉCO de se pencher sur la question. L’objectif était de voir si les durées de vies utiles (DVU) utilisées afin de calculer les charges d’amortissement de ses études étaient encore actuelles ou devaient être ajustées.

Plusieurs sources d’information ont été consultées pour tous les secteurs couverts par le programme ASRA. Des consultations ont préalablement été effectuées auprès de différents groupes de producteurs et ont permis d’appuyer la consultation de groupes d’experts provenant de centres d’expertise, d’équipementiers, de conseillers agricoles, de chercheurs ou d’enseignants et de producteurs agricoles possédant une connaissance élargie de leur secteur de production. La composition des groupes visait une diversité des expériences et des connaissances permettant ainsi d’obtenir une perspective large, la richesse de points de vue différents et une indépendance quant aux résultats.

Voici les principaux constats établis :

De manière générale, l’évolution observée n’aurait pas entraîné de changements importants des DVU des équipements et des bâtiments. Elle se traduirait plutôt par des coûts d’entretien plus élevés, notamment lorsqu’il y a des composantes informatiques et lorsque l’intensité d’usage augmente du fait d’une augmentation des capacités de production. Voici des exemples de durées de vie utile d’actifs les plus couramment observés dans les entreprises agricoles :

Tracteur et moissonneuse-batteuse…….. 12 à 15 ans GPS et équipements……………………………… 8 ans Bâtiments d’élevage…………………………….. 20 à 30 ans selon la production

Il est justifié dans quelques secteurs d’ajouter des nouveaux actifs et de modifier la DVU de certains autres

Récolteuse de pommes automotrice ….. 15 ans Mégadôme pour l’entreposage ……………. 15 ans Station météo …………………………………….. 10 ans au lieu de 15 ans Balance d’animaux……………………………….. 10 ans au lieu de 15 ans

Il n’existe à ce jour que peu d’information permettant de porter un regard précis sur la DVU de certains des nouveaux équipements. Dans la mesure où l’utilisation de ces derniers s’accentue, la révision de leur DVU s’avérerait très intéressante.

Vous pouvez consulter un sommaire du rapport du Groupe AGECO et la nouvelle liste des DVU utilisées par le CECPA au http://www.cecpa.qc.ca

