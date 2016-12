Nouveau dispositif pour surveiller les grains en entreposage

Un dispositif de la grosseur du pouce humain contenant une série de circuits électroniques pourra bientôt gérer l’entreposage des grains et aucun système élaboré n’est nécessaire pour faire la lecture des données. Présentement à l’essai, BeanIoT utilise la technologie sans fil pour transmettre à une tablette ou à un téléphone intelligent l’état des grains en entreposage vu de l’intérieur.

Les détecteurs en forme de haricot sont déposés dans la vis au moment du remplissage du silo. Ils sont directement en contact avec les grains entreposés. Ces minis ordinateurs peuvent mesurer la température, l’humidité, la qualité de l’air, la présence de différents gaz comme le C0 2 ainsi que le mouvement du grain. BeanIoT est en instance de brevet international. Ce brevet a été déposé par Andrew Holland de la firme RFMOD, basée à Cambridge en Angleterre.

Chaque haricot contient une radio Bluetooth, un compas électronique, un gyroscope et différents détecteurs. Des essais se poursuivent pour déterminer le nombre optimal à ajouter selon la quantité de grain à monitorer. Tous les exemplaires travaillent en harmonie et peuvent communiquer entre eux. Des batteries ayant une durée de vie de 14 mois assurent le fonctionnement durant tout l’entreposage. Les haricots sont en mode veille. Ils ne s’activent que lorsque certaines conditions le justifient. Les données accumulées permettent de créer différentes cartes et d’identifier l’endroit exact du problème.

BeanIoT peut aussi devenir un chien de garde pour les équipements agricoles. Il contient un détecteur de mouvement qui pourrait avertir le propriétaire en cas de déplacement de la machinerie sans autorisation. « Utilisant l’impression 3 D, nous voulons maintenir les coûts à un niveau abordable pour tous », ajoute Andrew Holland. Il espère terminer les derniers tests à la fin 2016 et faire un lancement aux États-Unis en 2017.

