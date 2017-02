Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

À propos de Trump, de Mexique et d’ALENA

Des quatre coins de la planète, dirigeants, politiciens, économistes, journalistes et analystes tentent tant bien que mal d’évaluer avec justesse les répercussions de la prise de pouvoir et des 1ers décrets de Donald Trump, une réalité qui affecte aussi le secteur agricole.

Les cinq erreurs à ne pas faire en commerce de grains

Edward Usset, un spécialiste de la commercialisation des grains de l’Université du Minnesota, livre ses conseils pour éviter les erreurs les plus courantes et les plus coûteuses.

Un plan pour améliorer la santé des pieds des vaches

En établissant un plan d’action, les producteurs de lait Julia Ferland et Maxime Lauzon ont réussi à améliorer la santé des pieds de leurs vaches. Entendez leurs commentaires dans une vidéo.

