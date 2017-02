Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Bœuf Québec : c’est parti!

Le projet Bœuf Québec est déjà démarré. La Société des parcs d’engraissement du Québec vient d’en faire l’annonce à ses membres, aux producteurs de veaux d’embouche et à ses partenaires.

Printemps timide à l’horizon

Les premières prévisions pour le printemps laissent entrevoir un printemps frisquet. La National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a entretemps sonné le glas au phénomène climatique La Nina.

L’effet Trump

Jamais les agriculteurs n’ont été aussi préoccupés et attentifs à un président américain. Donald Trump au pouvoir = surprises et inquiétudes. Le Bulletin a demandé à Maurice Doyon, agroéconomiste et professeur de l’Université Laval, de commenter « l’effet Trump ».

