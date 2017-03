Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

La Coop fédérée affiche des résultats records

La coopérative a annoncé un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards de dollars lors de son assemblée générale à Québec qui souligne également ses 95 ans d’existence.

La meunerie Côté-Paquette s’installera à Saint-Hyacinthe

La meunerie reconstruit ses installations au coût de 30 millions de dollars dans le parc industriel Théo-Phénix de Saint-Hyacinthe.

Le SIMA de Paris 2017 ouvre ses portes

Bienvenue au SIMA de Paris, le plus vieux salon agricole au monde. Le salon ouvrait ses portes dimanche dernier et l’on y attend plus de 240 000 visiteurs. Dans cette vidéo, Le Bulletin vous plonge dans la frénésie qui régnait sur le parquet d’exposition lors de la première journée.

