Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

La grande vedette du SIMA de Paris

J’ai sillonné pendant trois jours les sept pavillons du SIMA de Paris. Un total de 20 hectares. J’ai eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec plusieurs personnes du Québec et d’ailleurs. L’innovation qui a sans contredit attiré le plus d’attention et les plus grandes foules est…

La Laiterie Chagnon vendue

L’entreprise de Waterloo a annoncé la vente de la laiterie à deux sociétés québécoises œuvrant aussi dans la transformation laitière.

J’ai fait une belle rencontre au SIMA de Paris

Lors de ma visite au SIMA de Paris la semaine dernière, j’ai fait une belle rencontre avec groupe d’étudiants de l’ITA du campus de Saint-Hyacinthe. Une belle relève! Quatorze jeunes accompagnés de leurs professeurs visitaient le salon dans le cadre de leurs stages d’études. C’était leur première visite dans une foire agricole d’envergure mondiale. Je les ai interrogés sur leur expérience au salon. Voici leurs commentaires.

