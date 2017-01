Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées au cours de la dernière semaine sur le site du Bulletin.com. Bonne lecture et bonne année 2017!

Mieux comprendre la transition vers le robot

Il est difficile de rentabiliser l’investissement de la transition vers un système de traite automatisée. C’est davantage les raisons sociales qui guident les producteurs laitiers.

L’exercice et la modification des stalles sont bénéfiques pour les vaches

Une recherche de l’Université McGill démontre que des modifications peu coûteuses des stalles sont suffisantes pour améliorer le bien-être des vaches laitières. Ce bénéfice s’ajoute à celui apporté par l’exercice.

Retour sur l’année de notre blogueur-vedette

Le producteur de grandes cultures Paul Caplette, auteur du blogue Profession agriculteur sur le site LeBulletin.com, a de plus en plus d’adeptes. Il pose un regard franc et direct sur l’agriculture. Retour sur son année.

