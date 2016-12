L’année 2016 a été fertile en événements et en nouvelles de toutes sortes mais certaines ont suscité plus d’intérêt que d’autres. Le Bulletin.com vous offre donc les 10 nouvelles les plus populaires de l’année, impliquant les articles de nos journalistes et blogueurs.

1.Un traîneau pour vaches

Un traîneau conçu au départ pour faciliter le transport de gros gibiers morts est adapté pour transporter des vaches non ambulantes, c’est-à-dire les vaches qui ne peuvent pas se déplacer par elles-mêmes.

2.Louer sa terre oui, mais à combien?

Pas facile d’évaluer la valeur d’une terre, surtout quand un producteur intéressé se pointe chez vous. La CRAAQ propose deux modes de calcul pour débuter les négociations.

3.Un printemps chaud et sec pour le Québec

Le printemps 2016 pourrait se situer dans le top dix, ou même le top cinq des printemps les plus chauds jamais enregistrés au pays.

4.La rentabilité des grandes cultures du Québec décortiquée

Le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA) a réalisé une étude sur 79 entreprises afin d’établir un portrait des coûts de production pour les secteurs céréales, maïs-grain et oléagineux.

5.Vaches laitières: étude sur les robots de traite

Une étude réalisée sur le continent nord-américain sur 635 fermes laitières utilisant un ou plusieurs robots de traite Lely arrive à des conclusions intéressantes. Les données ont été recueillies de 2011 à 2014.

6.Pour comprendre le dossier du lait diafiltré

Lors d’une conférence intitulée « Le point sur les ingrédients laitiers », le professeur Maurice Doyon de l’Université Laval a rappelé les faits saillants de ce dossier sensible pour les producteurs laitiers d’ici.

7.La petite soeur de El Nino serait en route

Le phénomène météo La Nina pourrait venir brouiller les cartes dès la fin de l’année, selon certains météorologues.

8.Sécheresse confirmée au Québec et en Ontario

Avec un déficit de plus de 100 ml dans certaines régions, des zones de la province ont atteint le premier stade de sécheresse. La situation est jugée encore plus critique dans le sud de l’Ontario.

9.Huit primeurs du Salon de l’agriculture

Vous avez raté le Salon de l’agriculture? Découvrez dans notre reportage photos des équipements agricoles qui étaient présentés pour la première fois au Québec.

10.Garder ses vaches dans une étable-serre

Frédéric Dubois de la ferme Dubois C.R.A.R. de Plessisville loge ses vaches dans une serre sur litière compostée. C’est comme si les vaches étaient au pâturage à l’année. Dans une vidéo, Frédéric Dubois a accepté de nous présenter ses installations.

