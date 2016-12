Pierre Boulet, juge à la prochaine Winter Fair

Holstein Canada a annoncé le nom des deux juges sélectionnés pour agir comme juges officiels de l’exposition nationale Holstein noir et blanc 2017 et de l’exposition nationale Holstein rouge et blanc 2017 à la Foire royale d’hiver de l’agriculture de Toronto 2017.

Juge de l’exposition nationale Holstein noir et blanc 2017 : Pierre Boulet, Montmagny, Québec, Canada. Pierre exploite sa ferme laitière, Ferme Pierre Boulet, à Montmagny au Québec depuis 1995 sous le préfixe Pierstein. Il est aussi copropriétaire de Les Encans Boulet, une compagnie de ventes aux enchères. Pierre agit comme juge officiel depuis 2005 et il a officié dans des expositions dans l’ensemble du Canada et en France et, plus récemment, en Australie.

Juge de l’exposition nationale Holstein rouge et blanc 2017 : Bruce Mode, Vankleek Hill, Ont., Canada. Bruce possède et exploite la ferme Bonnie Brae à Vankleek Hill, Ontario, avec son épouse Susan et leur fille cadette Kelsy. Bien que le troupeau soit actuellement composé de Holstein, Bruce a aussi élevé des Ayrshire et compté d’innombrables Championnes à la Royale. Juge depuis plus de 35 ans, il a officié partout au Canada, aux É.-U. et dans de nombreux autres pays.

