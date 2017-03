Place à la clôture électrique connectée

La L. Box permet de relier un électrificateur de clôture à Internet. Grâce à une application sur son téléphone intelligent, le producteur peut visualiser à distance et en temps réel le fonctionnement de la clôture électrique. En cas d’une baisse du niveau de tension inattendue, l’utilisateur est prévenu instantanément sur son téléphone intelligent. Le générateur de courant communique par radio fréquence avec le L. Box qui se branche automatiquement avec le réseau Wi-Fi le plus proche. L’application permet l’activation et l’arrêt des électrificateurs à distance. Il est également possible d’ajuster le seuil d’alerte. Ce produit est disponible au Québec.

