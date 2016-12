De plus en plus de lecteurs suivent les aventures de Paul Caplette, producteur de grandes cultures à Saint-Robert en Montérégie et aussi blogueur sur ce site. Au cours de l’année, il a abordé des sujets chers aux producteurs. Voici le top 3 des blogues qui ont connu le plus de popularité en 2016.

Aux grands pouvoirs les grandes responsabilités

J’y vais ou j’y vais pas?

Une bande riveraine payante

