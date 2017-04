Traite robotisée: habitudes des meilleurs producteurs

Une étudiante de l’université de Wageningen, en Hollande, Fauve Henst, a complété une étude visant à identifier les habitudes de travail et les pratiques de régie qui favorisent une meilleure performance du système de traite robotisée.

Différents facteurs sont connus pour avoir une influence sur la performance des robots. Ils sont regroupés en trois catégories principales :

Les caractéristiques de la ferme, telles que le nombre de vaches par robot et le trafic des vaches (libre, dirigé ou contrôlé).

Les caractéristiques du robot : par exemple, la facilité d’utilisation, l’appui du fournisseur et les options installées.

Les habiletés en gestion du producteur, telles que ses connaissances, sa motivation et sa capacité d’utilisation des données.

Dans l’ensemble, tous les producteurs réalisent des tâches similaires lors de la routine matinale. Toutefois, certains se démarquent par les aptitudes suivantes :

Ils ont reçu les instructions appropriées lors de l’implantation du système de traite, ce qui les a amenés à utiliser plus de données du logiciel et ils perçoivent que l’utilisation du logiciel leur est facile.

Ils sont motivés en élevage et en production laitière. Ils consultent souvent des experts afin d’acquérir de nouvelles connaissances et de les appliquer efficacement dans la gestion du troupeau.

Ils adoptent un comportement proactif en adaptant la technologie selon leur besoin. Dans cette optique, la connaissance et l’utilisation optimale du logiciel de gestion de traite ont une influence importante sur la performance du robot.

En somme, les meilleurs gestionnaires de robots développent une meilleure compréhension des exigences et des actions qui doivent être prises pour réaliser de bonnes performances et avoir une utilisation optimale du robot de traite. Il en découle que le producteur devient plus proactif dans l’utilisation des données du troupeau: il est plus alerte aux changements qui sont répertoriés par le système de traite et il agit au besoin afin de régler rapidement les anomalies observées.

