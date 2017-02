Ferme à vendre

Cette magnifique ferme est à vendre avec vue panoramique sur les montagnes, c’est une ferme de veaux et de chevaux :

Une capacité de 530 veaux de lait avec une possibilité de 100 de plus;

Une étable de 46’ x 142’ x 9’ 2¨prête pour être transformer, avec une laiterie de 25’ x 25’;

Une étable de 70’ x 110’ x 10’ 2¨ prête pour recevoir des veaux de lait en cage,

Avec une laiterie de 15’ x 40’ x 16’, et un corridor de 15’ x 40’;

Une citerne 68’ x 16’ recouverte (capacité pour 530 veaux);

Une écurie de 25’ x 30’ x 10’ pour 3 à 4 chevaux;

Une écurie de 34’ x 90’ x 8’ 2¨ qui peut être transformée sans trop de frais;

Un garage 40’ x 80’ avec porte de 16’ x16’, donc une partie chauffée de 40’ x 30’;

Une superbe maison 30’ x 40’ (année 2007, verrière, 4 chambres, 2 salles de bain);

Une entrée électrique 400 AMP déjà installée;

Prêt pour accueillir une génératrice stationnaire (couteau);

Deux bassins, 500 gallons (froid) et 800 gallons (chaud);

Deux brasseurs 1300 litres chaque;

Deux réservoirs 500 litres chaque;

Doseur pour eau;

Une ferme de superficie de 41.34 hectares;

Ferme polyvalente et transformable à faible coût.

Vient avec un historique de référence de 500 veaux de grain.

Disponible immédiatement, une occasion à saisir… A qui la chance!

Pour photos voir du Kijiji no: 1050616392

Vendeur: Gaétan Boutin

Lieu: Chaudière-Appalaches

Téléphone: 418 885-4825

Courriel: [email protected]

Autres articles