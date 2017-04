Ferme d’accueil

Bonjour, je me présente: je m’appelle Marcellin, je travaille à temps plein et j’habite à Greenfield Park. Parce que j’ai le goût de connaître la vie à la campagne, je suis à la recherche d’une ferme laitière où je pourrais séjourner de temps à autre pour y apprendre les rudiments du métier. Bien que n’ayant aucune expérience des travaux de la ferme, je pense que mon intérêt me permettrait de développer quelques habiletés après quoi, je pourrais me rendre utile et participer à certaines activités durant les fins de semaine.

Je vous remercie beaucoup du privilège que vous m’accorderez en m’accueillant à votre ferme.

Chercheur: Marcellin Lacerte

Lieu: Montérégie

Téléphone: 450-904-4588

Courriel: [email protected]

