25 ans de production de maïs en cartes

La production de maïs a bondi depuis 1990. Ag Economics a mis en cartes les variations concernant la quantité de maïs produit, ainsi que le rendement par hectare.

Première constatation, les États-Unis et la Chine dominent la production de la céréale en accaparant à eux deux 58% de la production mondiale. Le Canada ferme la marche des dix plus importants producteurs avec 1% de la production mondiale. Depuis 1990, la production au pays a grimpé de 87% pour une moyenne annuelle de 2,4%. La Russie et l’Ukraine ont respectivement vu leur production bondir de 532% et de 491%.

Cette hausse de la production s’est accompagné d’une hausse des superficies consacrées à la céréale. Au Canada, 3 million d’acres ont été cultivés en maïs en 2016 pour 1% de la superficie mondiale et une augmentation de 25% par rapport à 1990. C’est la Chine qui consacre le plus de ses terres au maïs avec 91 millions d’acres, suivi des États-Unis avec 87 millions.

