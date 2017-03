Fini les sorties!

Ça me fait bizarre de partir de mon coin enneigé et d’observer des champs complètement découverts, sans neige et sans glace quelque 30 km plus loin. On dirait presque des champs prêts à semer pour du blé sur sol gelé. Hum, j’ai pratiquement le goût de retourner chez nous! Ça « m’énarve » et mes orteils picotent… Ok, je me calme et de toute façon, j’en profite pour faire quelques arrêts et récupérer des pièces.

Une fois arrivé sur place, je serre la main à quelques connaissances. Je peux enfin mettre des visages sur des gens qui me suivent sur Twitter ou sur mon blogue. Je suis flatté des bons commentaires des gens et surpris : quelques-uns me mentionnent avoir fait des modifications d’équipements grâce à certaines photos partagées.

C’est un groupe attentif qui pose des questions. J’ajoute des impressions et un peu de vécu pour finalement donner une présentation d’environ deux heures sans avoir eu le sentiment de les perdre. Si c’est le cas, je ne m’en suis pas aperçu! Un bel accueil, de bons commentaires, des poignées de mains franches, puis j’oublie le sol sans neige et les semis qui arrivent.

En fait, ces moments privilégiés d’échanges me donnent encore plus le goût de continuer de partager nos bons et moins bons coups. Je retourne donc sur nos terres pour enfin retrouver mon mode de vie passionnant au rythme de dame Nature tout en m’amusant à défier le lever du soleil. Je serai actif sur mon compte Twitter @paulcaplette pour partager le suivi agricole de notre 37e saison de culture ainsi que sur mon blogue sur le site du Bulletin des agriculteurs pour partager les défis quotidiens de notre profession : agriculteur!

