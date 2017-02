Trois équipes retenues pour l’Inno Challenge d’Agropur

Agropur a annoncé le nom des personnes retenues à la suite de son appel à l’innovation sur les produits laitiers, appelé Inno Challenge. La coopérative a reçu en tout 63 propositions de 8 pays,Les participants devaient répondre à des critères tels que offrir aux consommateurs une nouvelle façon de faire l’expérience des produits laitiers et pouvoir être commercialisée dans un horizon rapproché.

Les gagnants de cette première ronde sont Martin Macouzet, Ph.D., un inventeur qui raffine depuis des années un concept de produit laitier, Marc Purcell et Nathalie Miller, des entrepreneurs en série du Québec, ainsi que l’Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA) qui s’est allié à l’agence de communication LG2.

Ces équipes passent à la seconde étape. Les créateurs retenus travailleront en collaboration avec les équipes d’experts d’Agropur sur une base hebdomadaire, et ce, au cours des 16 prochaines semaines, afin de co-développer les concepts sélectionnés et les amener au stade de prototypes. Ils auront accès à l’expertise et aux installations d’innovation d’Agropur, à un espace de travail au Quartier de l’innovation, ainsi qu’aux services-conseils en développement d’affaires d’Ag-Bio Centre.

Au terme de leurs semaines de travail, les propositions qui réussiront à passer le second tour verront leurs prototypes testés à l’Inno Expo le 31 mai et 1er juin prochains.

