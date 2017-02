Une étudiant de Georgie en design industriel au Savannah College of Art and Design a eu l’idée de développer une abeille drone. Appelé Plan Bee, Anna Haldewang a développé un drone qui imite la façon dont les abeilles pollinisent les fleurs et les cultures.

Le drone peut aspirer le pollen d’une plante, puis le mettre sur d’autres fleurs pour la pollinisation croisée. Il est contrôlé par un appareil intelligent. Mme Haldewang a travaillé à 50 variations du concept avant de s’arrêter à la version finale. Le dispositif est fait d’un noyau de mousse (pour le garder léger), le corps d’une coquille plastique et une paire d’hélices pour le maintenir en l’air. Chacune des six sections du drone a de minuscules trous par lesquels l’appareil aspire le pollen d’une fleur quand il plane au-dessus. Le pollen est stocké dans la cavité de la coquille avant d’être expulsé plus tard pour la pollinisation croisée.

Plan Bee en est à ses premiers stades et la jeune femme en est encore à peaufiner l’ingénierie. Mais elle a déjà déposé une demande de brevet, et elle espère avoir un produit commercialisable dans environ deux ans. Ses projets pour le drone sont pour le moment éducatif, afin de montrer le rôle de l’abeille dans l’écosystème.

«Avec une abeille réelle, c’est si petit que vous ne la remarquez pas. On ne voit pas non plus comment se fait la pollinisation des fleurs. Avec le drone, vous pouvez voir comment le processus se déroule ».

Source: CNN

