Sauver les apparences

Woups! On a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin… Assez difficile d’y faire une pulvérisation étant donné que le champ avait été travaillé assez primairement l’automne précédent. Pendant que je passais et repassais le cultivateur au ralenti tellement il y avait d’innombrables mottes de trèfle accompagnées des fameuses souches de pissenlits, je comprenais pourquoi on préfère le semis direct. Un brûlage aurait suffit et on aurait pu semer directement dans ce couvert quand même assez spectaculaire côté racine et population de vers de terre.

Tout un contraste visuel quand on circule. On compare de beaux champs dans lesquels on voit facilement les rangées et ces champs qui, à première vue, ressemblent plutôt à des champs abandonnés, selon certains. Des tiges de maïs et du semis dans des couverts qui palissent suite au brûlage ne font pas la norme dans mon secteur. Encore aujourd’hui, il m’arrive de douter. Les conditions étaient-elles optimales?

À quatre pattes avec ma petite pelle la face au ras du sol, je gratte, je taponne pour observer la qualité de la granulométrie et les vers de terre qui veulent pratiquement me manger tellement ils sont nombreux. C’est rassurant. Je juge les apparences de mon champ différemment. Je suis même rendu que je trouve ça beau des champs qui ont cette allure parce qu’au fil du temps, j’ai appris qu’il ne faut pas se fier aux apparences extérieures, c’est plutôt ce qui se passe en dessous qui est important.

Autres articles