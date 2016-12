Blé : comparer ses performances

Il est difficile de comparer la compétitivité de la culture du blé dans différentes régions du monde sans données uniformisées d’un pays à l’autre. Le réseau Agri benchmark a recueilli les données de 2013 à 2015 provenant de différentes régions à travers le monde. Un article récemment publié par Farmdoc Daily résume les tendances pour le blé. Les données de cinq pays sont illustrées sur les graphiques suivants parmi celles recueillies dans les 36 pays ayant participé à l’étude.

Le graphique 1 démontre le rendement moyen obtenu dans les différents pays, l’Allemagne en tête de liste.

Le graphique 2 représente les coûts de production et les revenus bruts.

Pour la période de trois ans visée par l’étude, toutes les fermes modèles dégagent un revenu positif. Celles de l’Ukraine ont la meilleure profitabilité. L’écart entre les revenus bruts et le total des coûts est plus grand pour ce pays. Les frais d’intérêt, l’amortissement, les taxes et assurances diverses font partie des frais généraux. Les frais d’exploitation comprennent à la fois les coûts de main-d’œuvre ainsi que les frais de réparation, d’entretien et de carburant pour les machineries. Les intrants incluent les coûts de semences, de fertilisants, de produits de phytoprotection et d’assurance récolte.

Source : Farmdoc Daily

