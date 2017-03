La disparition des abeilles cartographiée

La première étude sur la cartographie des abeilles sauvages aux États-Unis suggèrent qu’elles disparaissent dans les terres les plus importantes du pays, ce qui comprend la vallée centrale de la Californie, la Corn Belt du Midwest et la vallée du fleuve Mississippi.

Cette carte a été produite par Taylor Ricketts de l’Université du Vermont lors du congrès annuel de l’Association américaine pour l’avancement des sciences ( American Association for the Advancement of Science (AAAS), dont le sujet était la les pollinisateurs, la production alimentaire et la politique américaine. Selon le chercheur, si le déclin des abeilles sauvages se poursuit, cela pourrait nuire aux cultures agricoles aux États-Unis et avoir es conséquences pour le agriculteurs.

« Cette étude fournit la première image nationale des abeilles sauvages et leurs impacts sur la pollinisation », a déclaré Ricketts, directeur de l’UVM Gund Institute for Ecological Economics, notant que chaque année 3 milliards de dollars de l’économie américaine dépend de la pollinisation des pollinisateurs indigènes comme les abeilles sauvages. Source: Phys.org

