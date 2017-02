La meunerie Côté-Paquette s’installera à Saint-Hyacinthe

Deux ans après l’incendie criminel qui a rasé la meunerie Côté-Paquette à Ange-Gardien, l’entreprise familiale a confirmé la reconstruction des installations. Les nouveaux bâtiments seront cependant construits à Saint-Hyacinthe, près de la de la meunerie Shur-Gain, dans le parc industriel Théo-Phénix de la ville.

Les propriétaires, Mario Côté et Bernard Paquette, ont évalué plusieurs sites, dont celui d’Ange-Gardien mais celui de la st-Hyacinthe a été privilégié à la suite d’un processus d’évaluation. «L’emplacement de Saint-Hyacinthe est le meilleur, notamment parce que la ville de Saint-Hyacinthe est une capitale agroalimentaire où l’on retrouve une concentration dynamique de plusieurs joueurs importants de l’industrie de l’alimentation animale », ont indiqué les copropriétaires dans un communiqué. La proximité avec plusieurs fournisseurs d’intranst, l’accès à une voie ferrée et la proximité des fermes corporatives ont aussi penché dans la balance.

La nouvelle meunerie aura une capacité de 240 000 tonnes et sera dotée d’équipements de pointe. SNC Lavalin et Frare & Gallant sont en charge des travaux. Elles s’occuperont respectivement de l’ingénierie et de la construction des futures installations dont les travaux ont débuté le 2 février. Ces derniers sont estimés à 30M$.

