Une reconnaissance pour des pratiques favorables aux employés agricoles

La Clef des champs de Val-David dans les Laurentides a remporté la 10e édition du concours Ma Ferme, mon monde, orchestré par AGRIcarrières. Le prix reconnaît l’originalité et la qualité des bonnes pratiques en ressources humaines dans les entreprises œuvrant en agriculture.

L’entreprise spécialisée en herboristerie traditionnelle biologique, lancée à la fin des années 1970, est bien implantée dans son marché . Elle a été récompensée pour les conditions de travail offertes à sa quarantaine d’employés qui misent sur l’équilibre entre le travail et la famille, ainsi que l’épanouissement professionnel. Plusieurs mesures en ce sens ont été mises en place, dont un congé de maternité/paternité de 24 mois, une halte scolaire pour les enfants des employés, des congés maladie payés et un horaire hebdomadaire de quatre jours et demi. La Clef des champs a également reçu une bourse de 2 000 $.

Dans un article présentant la société, la fondatrice de la Clef des champs, Marie Provost, a indiqué que ces mesures, jumelées à des congés de maladie payés et à un horaire hebdomadaire de quatre jours et demi, ont diminué le taux de roulement de personnel. En moyenne, les employés de la Clef des champs comptent 8 ans de service et beaucoup d’entre eux y travaillent depuis près de 15 ans. Aucun accident de travail n’a eu lieu en deux ans.

L‘entreprise Malisson de Sainte-Julienne s’est vue décerner pour sa part la Mention spéciale du jury qui est accompagné d’une bourse de 500$. L’entreprise bovine emploie 6 personnes à temps plein et une douzaine de saisonniers. Elle a attiré l’attention du jury par le fait qu’elle facilite la vie de ses employés et de sa relève en mettant l’accent sur la formation.

Les trois propriétaires ont suivi une formation en gestion des ressources humaines alors que les employés ont été formés sur plusieurs sujets qui les touchent directement, que ce soit la gestion de la dotation, la santé et sécurité, le service à la clientèle ou l’hygiène et la salubrité. La formation a favorisé l’organisation du travail et la rétention des employés.

Instauré en 2007, le concours Ma Ferme, mon monde vise à rendre le milieu favorable au bien-être de tous ceux qui y travaillent. Pour consulter les fiches des finalistes.

Source: AGRIcarrières

