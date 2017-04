Une signalisation pensée pour et par les agriculteurs

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches va de l’avant avec une initiative lancée l’an dernier en proposant aux producteurs agricoles des panneaux de signalisation routière avertissant la présence plus abondante de machinerie lente.

La fédération régionale avait mis à la disposition de ses membres des panneaux temporaires, semblables à ceux qu’on peut trouver à l’approche d’un chantier. De couleur orange, ils sont de la même dimension que les signaux. Ils ont la particularité d’avoir le dessin d’un tracteur au centre. En entrevue au journal En Beauce, l 1er vice-président James Allen a indiqué que les essais menés en 2016 avaient été très concluants et que les producteurs qui les avaient utilisés avaient vu une grande différence avec des automobiliste plus prudents et roulant moins vite.

La démarche s’inscrit dans une démarche sur la sécurité routière. Un panneau installé à l’arrière des machineries agricoles incitent déjà à la prudence. Une vidéo produit sur les conseils à mettre en pratique en présence de machinerie agricole a aussi été produite.

Les producteurs ou entreprises agricole intéressées peuvent se procurer les panneaux dans l’un de ses trois points de service de Saint-Georges, Sainte-Marie ou La Pocatière.

Source: En Beauce.com

