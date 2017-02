Est-ce que l’augmentation du taux de semis est un gage de succès pour de meilleurs rendements?

Oui et non. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération avant de décider d’augmenter la population de maïs à l’hectare. Les points importants à envisager sont les caractéristiques de l’hybride , le potentiel de rendement du champ, la fertilisation et le semis.

Dans cet épisode de Défi maïs, l’agronome Phillipe Defoy pour semences Pride donne des conseils utiles pour faire un choix éclairer.



