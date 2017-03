Quelle méthode d’acquisition d’images est la plus efficace: Le drone ou le satellite?

Dans cet épisode de Défi maïs, l’agronome Alexandre Tessier pèse le pour et le contre de ces nouvelles technologies pour prendre des photos aériennes. Il survole les sept critères à considérer pour choisir lequel des deux outils est le plus avantageux.

En général, un drone est un meilleur choix pour le dépistage des champs. Avec sa grande polyvalence et sa meilleure résolution d’image, le drone est plus utile dans cette situation.

Pour suivre l’évolution du semis à la récolte et voir les parties des champs qui sont moins productives, les images satellites sont une meilleure solution. C’est plus simple et plus rapide, conclut Alexandre Tessier.

