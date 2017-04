Les gagnants du concours Lait’xcellent

La Ferme Denis Desfossés de Sainte-Brigitte-des-Saults, la Ferme Jolichutes de Lévis et la Ferme Simal de Princeville sont les récipiendaires de l’édition 2016 du concours qui récompense les producteurs de lait se distinguant à l’échelle provinciale pour la qualité exceptionnelle de leur lait.

La Ferme Denis Desfossés de Sainte-Brigitte-des-Saults au Centre-du-Québec s’est classée à 12 reprises dans les 13 dernières années au palmarès des 25 entreprises laitières avec la meilleure qualité du lait au Québec. La ferme de Denis Desfossés compte un troupeau de 34 têtes, dont 20 vaches en lactation et sa ferme s’étend sur 27 hectares de terre. Pour son propriétaire, la recette gagnante repose sur des pratiques exemplaires aux plans de la propreté de l’équipement, du suivi de santé du troupeau, d’un contrôle laitier rigoureux, de l’application d’une litière de paille généreuse et de bonnes conditions de traite pour les vaches.

La Ferme Jolichutes de Lévis quant à elle décidé d’appliquer une vaccination systématique contre la cause la plus fréquente des mammites contagieuses dans les troupeaux laitiers et une routine de traite qui vise à limiter les risques de contamination. Nathalie Roberge, Jocelyn Gosselin et leur fils Gabriel sont les propriétaires de la Ferme Jolichutes, une entreprise familiale depuis huit générations, avec 39 sujets, dont 26 vaches et 70 hectares de terre.

La Ferme Simal de Princeville suit quant à elle quatre règles strictes: une ventilation adéquate de l’étable, une litière épaisse nettoyée et changée régulièrement, un système de traite vérifié annuellement et un protocole de traite respecté par tous. La Ferme Simal appartient à Simone Seliner et Albert Donni. Ils ont acheté l’entreprise laitière en 1992. Elle compte 115 têtes, dont 52 vaches en lactation et 92 hectares de terre.

Voici une vidéo présentant les récipiendaires Liat’xcellent 2016.

Source: Les Producteurs de lait du Québec

Autres articles