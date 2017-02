Les meilleurs troupeaux laitiers du Canada

Bonne nouvelle pour les éleveurs québécois; dix des meilleurs troupeaux canadiens se trouveraient dans la province, selon l’Indice de performance de Valacta.

Il est toujours agréable de pouvoir se comparer aux autres et Valacta en a fourni la chance avec le dévoilement des troupeaux les plus performants du pays. Un palmarès des troupeaux les plus performants s a été élaboré à partir de son Indice de performance. Ce dernier accorde des points de performance sur six différents aspects de la gestion du troupeau afin de donner un portrait global. Cinq troupeaux du Québec se trouvent parmi les dix meilleurs, selon cet indice.

Valacta a également ajouté cette année une nouveauté avec de nouvelles catégories comprenant les troupeaux en traite robotisées, les troupeaux biologiques, les troupeaux en stabulation entravée et les troupeaux en stabulation libre.La Ferme Pauferlou se situe en 2e position, tout en étant jugée la meilleure pour les troupeaux en stabulation entravée. Les troupeaux biologiques québécois se taillent la part du lion en occupant les trois meilleures places (Ferme Y. Lampron et Fils, Ferme Taillon et Fils et Ferme Leriger). La Ferme Karibel se démarque pour sa part avec une troisième place au chapitre des troupeaux avec traite robotisée.

Voici la liste des dix meilleurs troupeaux du Canada, selon l’Indice de performance de Valacta.

1 Larenwood Farms Ltd Chris McLaren Drumbo Ontario 2 Ferme Pauferlou inc. Louis Rousseau Pohénégamook Québec 3 Ferme Barjo inc. Amélie Tremblay et Dominique Bard Baie-Saint-Paul Québec 4 Ferme Duchesne Holstein inc. Nancy Duchesne et Éric Savard Chicoutimi Québec 5 Summitholm Holsteins Joe Loewith et fils Lynden Ontario 6 Brakke Farm Inc. Jacob, Nelleke et Henk Brakke Grand Valley Ontario 7 Sunny Point Farms Ltd Phillip Vroegh Hants County Nouvelle-Écosse 8 Ferme R. M. Dionne inc. Richard Dionne Mont-Carmel Québec 9 Greiden Farms Ltd Cees Haanstra St. Marys Ontario 10 Ferme Rubis 1987 enr. Charles Ménard et Manon Prud’homme Lochaber – Partie-Ouest Québec

