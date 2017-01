Les nouveautés en production laitière au Salon de l’agriculture

Le Salon de l’agriculture 2017 offrait plusieurs nouveautés cette année. La plupart d’entre elles sont des améliorations sur des produits existants ou encore des produits nouvellement importés au Québec. Voici celles qui ont retenu notre attention en production laitière :

Agriclé

Personnes rencontrées : Véronique Dion et René Cloutier, propriétaires

Produit : tapis pour vaches Dobro

Spécialisée dans l’importation d’équipements d’élevage, Agriclé a montré les tapis Dobro fabriqués en Pologne. Il s’agit de tapis individuels. Un tapis en rouleau, de la compagnie allemande Huber Technik, sera présenté au Salon industries et machinerie agricoles de Québec, du 26 au 28 janvier.

DSAHR

Personne rencontrée : Marie-Ève Paradis, médecin vétérinaire AMVPQ

Produit : logiciel Vigil-Vet

En juin dernier, l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec (AMVPQ) a lancé un logiciel pour aider à l’établissement d’un plan en biosécurité pour les fermes laitières. L’outil est destiné aux vétérinaires qui peuvent l’utiliser lors d’une évaluation complète de la ferme ou pour une partie, afin de solutionner une problématique particulière (exemples : veaux, mammite, Salmonella Dublin). Vigil-Vet devrait éventuellement faire partie de la boîte à outils de ProAction.

Garage Wendel Mathis

Personne rencontrée : Éric De Courval

Produit : séparateur à lisier Big John

Des poids ont été ajoutés sur le séparateur à lisier, ce qui permet d’ajuster la pression d’essorage à l’intérieur du cylindre. La pesée est ajustable sur crémaillère.

Groupe DJB

Personne rencontrée : Patrick Désilets, directeur division laitière et robotique

Produits : Louve à veau et taxi lait Game Holm Laue

Groupe DJB offre maintenant une gamme de soins pour les veaux avec les produits de marque Game Holm Laue de conception allemande. La louve déjà offerte en Europe a comme avantage la fiabilité. C’est aussi une cage hygiénique. Tout se lave et se désinfecte automatiquement après chaque veau, ce qui permet de diminuer la contamination entre les veaux. Le MilkTaxi de la même compagnie permet de pasteuriser le lait et le colostrum. Il est aussi de l’avoir en version 100% électrique grâce à une pile de recharge intégrée.

Premier Choix Agricole

Personne référence : Anne-Marie Auger

Produit : détecteur de vêlage Moocall

Disponible depuis la fin de l’automne, le détecteur de vêlage est installé sur la queue de la vache quelques jours avant la date prévue du vêlage. L’appareil détecte l’augmentation d’activités de la vache précédant le vêlage. Un texte est envoyé à l’éleveur entre un et deux heures avant le vêlage. Pour vaches laitières et de boucherie. Développé en Irlande par un éleveur ingénieux, le Moocall est utilisé là-bas depuis deux ans où plus de 15 000 ont été vendus. Grâce au Salon de l’agriculteur de Saint-Hyacinthe, une vingtaine ont été vendus au Québec.

Purina

Personne rencontrée : Guillaume Masse, représentant Les Moulée Bellifrance

Produit : Spark, additif développé par Cargill

Le nouvel additif est ajouté aux rations en transition, pendant les trois semaines avant le vêlage et les trois semaines après le vêlage. Il favorise un bon fonctionnement du foie et le métabolisme du gras. Il augmente la production de glucose et la production laitière en début de lactation. Il diminue les risques d’acétonémie en permettant aux vaches d’atteindre un pic de lactation supérieur. Il améliore le système immunitaire pour diminuer les cellules somatiques.

Ventilation Kasa

Personne rencontrée : Alain Camirand, président

Produit : parc à veau en aluminium

Ventilation Kasa offre maintenant un parc à veau en aluminium. Les parcs individuels ont une dimension de 4 par 8 pieds (1,2 par 2,4 mètres). L’aluminium ne rouille pas, est léger et est facile à laver.

