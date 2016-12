L’exercice et la modification des stalles sont bénéfiques pour les vaches

Une recherche de l’étudiant à la maîtrise Santiago Palacio de l’Université McGill, sous la supervision de la chercheure Elsa Vasseur, titulaire de la chaire de recherche sur la Vie durable des bovins laitiers de l’Université McGill, démontre que des modifications peu coûteuses et un accès régulier à l’exercice peuvent améliorer significativement le bien-être des vaches.

Dix-huit fermes du Québec et de l’Ontario ont été visitées. De ces fermes, 12 ont complétées les quatre visites, dont huit d’entre elles donnaient accès à de l’exercice. Sur chaque ferme, 10 vaches dans des stalles modifiées et 10 dans des stalles non modifiées ont été observées. Les modifications ont été convenues entre le producteur et l’expert en confort de Valacta, Steve Adam. Le confort a été évalué en fonction d’échelles de notation de blessures au jarret, au genou et au cou. De plus, la boiterie a été évaluée.

Résultats

Dès la première visite, les vaches ayant accès à de l’exercice avaient moins de blessures au cou, soit une réduction de 31%.

À la troisière visite, il a été remarqué que l’accès à l’exercice et la modification des stalles avaient un effet cumulatif. Les vaches avaient moins de blessures au cou (-39%) et moins de blessures au genous (-28%).

Les vaches avec accès à l’exercice avaient moins de blessures au jarret (16% et 39 % à la 3e et 4e visite). Toutefois, les modifications des stalles n’ont pas réduit les blessures aux jarrets.

Les vaches ayant accès à de l’exercices avaient moins de boiterie (-20%), mais la modification des stalles n’a pas influencé la boiterie.

