L’ancien secrétaire à l’Agriculture nommée à la tête du U.S. Dairy Export Council

Le secrétaire sortant au département américain de l’Agriculture (USDA), Tom Vilsack, est devenu cette semaine le nouveau président et directeur général du US Dairy Export Council. Cet organisme a pour mission de promouvoir les producteurs de lait et les transformateurs américains à l’étranger. Il sera en poste officiellement dès le 1er février. Il remplace Tom Suber qui s’est retiré en décembre dernier. M.Suber occupait le poste de président et chef de direction de l’organisme depuis sa fondation en 1995.

Tom Vilsack est le secrétaire d’État ayant eu le plus long mandat au cours de la présidence de Barack Obama en exerçant le poste de secrétaire au USDA de janvier 2009 13 janvier dernier. Il a auparavant été gouverneur démocrate en Iowa.

Le dossier du lait en est un qui occupe l’actualité au Canada depuis plus d’un an en raison des importations de lait diafiltré qui contournent la réglementation sur l’importation de produits laitiers.

Le nouveau secrétaire à l’Agriculture n’a pas encore été nommé par la future administration américaine. Il s’agit du seul poste toujours vacant.

Plusieurs candidats auraient été rencontré pas l’équipe de M.Trump, dont L’ex-gouverneur de la Géorgie Sonny Perdue et l’ex-gouverneur de la Californier, Abel Maldonado. Ils ont aussi parlé à des candidats potentiels du Texas et de l’Indiana.

Entretemps, le poste est occupé par le sous-secrétaire aux affaires agricoles, Michael Scuse.

Source: Reuters, AP

Autres articles