Deux nouveaux outils chez John Deere

John Deere a lancé le nouvel outil de pointe New Tillage pour 2017. Il permet la surveillance et le contrôle d’une grande variété d’opérations de travaux de sol en utilisant la technologie New Tillage en cabine. Quant à la nouvelle génération du Monitor Extended 1500 génération quatre, elle s’adresse aux producteurs qui veulent un écran dans la cabine pour un contrôle accru. La solution est destinée aux producteurs voulant surveiller un parc de machinerie et utiliser les fonctions d’agriculture de précision, de semis et de pulvérisation. Avec le système, les utilisateurs peuvent facilement déplacer les pages et les fonctions d’affichage d’un écran à l’autre. Vous pouvez avoir l’information du semoir sur un moniteur, les autres informations du tracteur sur un autre. Le fait d’avoir le second moniteur dans la cabine permettra aux utilisateurs de voir plus d’informations et de contrôler plus de fonctions. Il n’y a pas de mises à jour de logiciels à faire et la configuration minimale est suffisante pour utiliser cette solution. Dans un autre ordre d’idée, le 12 décembre dernier, John Deere a assemblé son 2 000 000e moteur. Il s’agit d’un record absolu, tout tractoriste agricole confondu.

