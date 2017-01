Deux nouveaux modèles de tracteurs John Deere

Deux nouveaux modèles se greffent à la série 6R de John Deere. Développant 280 ch et 300 ch, ils sont motorisés par un bloc six cylindres PowerTech PSS de 6,8 litres Tier 4 final. Ils sont équipés d’un double compresseur, d’un filtre à particules, d’un catalyseur d’oxydation diesel DOC, d’une vanne EGR et de la technologie de réduction catalytique sélective (SCR). Côté transmission, on retrouve la variation continue AutoPower conçue conjointement avec ZF. Lorsqu’elle atteint 40 km/h, le régime peut chuter automatiquement à 1300 tr/min afin d’économiser du carburant. Les deux nouveaux John Deere profitent d’un circuit hydraulique Load Sensing de 160 l/min. Jusqu’à six distributeurs auxiliaires avec leviers de décompression individuels peuvent équiper ces modèles. La capacité du relevage avant est de 10,4 tonnes et de 5 tonnes à l’avant.

En cabine, on retrouve le tout nouveau levier de commande multifonction CommandPro. Le levier est muni de 11 boutons programmables afin de gérer les fonctions telles que prise de force, relevage, distributeurs auxiliaires, AutoTrac, Isobus, etc. Il permet aussi de contrôler le tracteur, de la vitesse maximale à l’arrêt complet. Le 6230R et le 6250R sont les premiers à inclure des applications de connectivité. L’App MyJobsConnect et MyJobsManager permettent aux conducteurs de visualiser et d’exécuter des tâches en temps réel depuis leur appareil mobile.

