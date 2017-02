Kuhn: nouveau déchaumeur en version 3 m

Le nouveau déchaumeur Performer de Kuhn en version 3 m convient à des tracteurs de 200 ch à 350 ch. Il n’a pas besoin d’être replié au transport. Le Performer 3000 réalise quatre actions en un seul passage. Deux rangées de disques indépendants de 510 mm et 6 mm d’épaisseur avec un profil à petit crénelé permettent une découpe des résidus sur toute la largeur de la machine. Les quatre rangées de dents utilisent la sécurité à ressort ou hydraulique (ajustable jusqu’à 900 kg) afin de mélanger uniformément le sol. Une autre rangée de disques de nivellement permet de s’adapter rapidement aux changements de terre pour un meilleur nivellement. Le rouleau HD-Liner 700 offre un appui grâce à son profil en V et à son poids de 225 kg/m. Le rouleau a un diamètre de 700 mm. Kuhn propose en option son nouveau double rouleau U destiné à un appui et à un émiettement plus superficiel.

Autres articles